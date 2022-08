Pronostic Valenciennes Le Havre : Analyse cote et prono du match de Ligue 2

Un Valenciennes – Le Havre verrouillé

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Valenciennes – Le Havre :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Grâce à son excellente fin de saison, Valenciennes s’est évité de se retrouver dans une situation inconfortable. Les 8 points pris lors des 4 dernières journées ont permis au VAFC de finir en 16position avec 4 points d’avance sur le barragiste. Les dirigeants nordistes ont décidé de confier l’équipe à Nicolas Rabuel en remplacement de Christophe Delmotte. La formation nordiste a perdu plusieurs joueurs comme Guillaume, Abeid ou Ntim mais a conservé les Debuchy, Cuffaut ou Bonnet tandis que Larsonneur est arrivé pour occuper le poste de gardien. Pour son premier match, Valenciennes se déplaçait à Bordeaux dans un contexte spécifique. En effet, la préparation de cette rencontre n’a pas été idéale puisque le VAFC n'a appris que quelques jours plus tôt que la rencontre se disputerait suite au maintien des Girondins en Ligue 2. Dans une rencontre accrochée et très fermée, Bordelais et Valenciennois se sont créés très peu d’opportunités (0-0), et Larsonneur a bien arrêté les quelques velléités girondines.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Le Havre a tourné la page Paul le Guen à l’issue d’un nouvel exercice décevant. Le club a connu de nombreux changements lors de l’intersaison avec l’arrivée de Bodmer en tant que directeur sportif et celle de Luka Elsner en tant qu’entraîneur. Les Havrais ont perdu l’imposant Isaak Touré parti rejoindre l’OM, mais a recruté Desmas le portier clermontois, le défenseur auxerrois Gaultier Lloris ou le latéral Operi. Pour son 1match à domicile de la saison, le Havre s’est montré décevant face à Grenoble (0-0) mais a su ne pas perdre une rencontre au cours de laquelle le club normand a été dominé. Auteurs tous les deux d'un match nul vierge pour leur entrée en lice la semaine passée, Valenciennes et Le Havre devraient nous offrir comme lors de la 1re journée un match cadenassé avec moins de 3 buts.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Valenciennes Le Havre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !