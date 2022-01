Pronostic Valenciennes Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Valenciennes – Guingamp avec des buts de chaque côté

Valenciennes et Guingamp au lancement de cette saison de Ligue 2 étaient des outsiders pour la lutte pour les playoffs. A mi-parcours, les deux formations se montrent plutôt décevantes et notamment le club nordiste. En effet, le VAFC avait connu une saison dernière particulièrement chargée avec des divergences entre les supporters et la direction du club. L'actuelle 17e place du club nordiste ne doit réjouir ni ses fans ni son président. Avec un seul point d'avance sur Bastia, premier relégable, Valenciennes est engagé dans la lutte pour le maintien. L'arrivée de Christophe Delmotte avait quelque peu relancé le club nordiste qui s'était imposé contre Grenoble (1-0) et avait obtenu le nul à Ajaccio (0-0). Ensuite, la formation valenciennoise avait subi une déconvenue à domicile face au Paris FC (1-4), avant de prendre un point à Sochaux (1-1) lors de la dernière journée.

En face, Guingamp est reparti sur une nouvelle ère avec Stéphane Dumont à sa tête. L'ancien joueur lillois est annoncé comme un prometteur coach qui fait ses gammes dans le Morbihan. Pour ses débuts comme entraineur principal, Dumont voit son équipe se montrer irrégulière alternant entre résultats intéressants et contre-performances. Au niveau de l'état d'esprit, les Guingampais se montrent bien plus impliqués qu'ils ne l'ont été depuis leur rétrogradation en Ligue 2. L'En Avant a fini l'année 2021 sur une bonne note avec un succès important face à Dunkerque (2-1) grâce à un doublé du buteur haïtien Pierrot. Pour cette affiche entre deux équipes en quête de points, nous voyons une rencontre agréable avec des buts de chaque côté comme lors du match aller.