Pronostic Valenciennes Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes reste solide face à Guingamp

Huitième du classement, Valenciennes est à 12 points du Top 5 ne joue plus grand-chose en cette fin de saison. Cependant, la bande à Olivier Guéguan reste toujours compliquée à jouer au Hainaut, elle qui n'y a pas perdu depuis 4 réceptions (2 victoires contre Toulouse et Chambly, 2 nuls contre Troyes et Auxerre) et qui se classe 7meilleure équipe de Ligue 2 à domicile. Preuve en est, alors que le VAFC traversait une mauvaise période (1 seule victoire lors de ses 9 dernières rencontre de championnat), l'équipe s'est imposée samedi dernier face à une équipe de Chambly (2-1) qui joue pourtant sa survie en Ligue 2.chezau lieu de 100€ jusqu'au 28 avril⇒ ⇒⇐ ⇐Autre équipe à lutter pour son maintien en Ligue 2, Guingamp occupe actuellement la 18place qui obligerait l’EAG de disputer les barrages face au 3de National. Vainqueur d'1 seul de ses 13 derniers matchs de L2, et à seulement 2 reprises lors des 25 dernières journées, Guingamp a vu Pau et Dunkerque s'échapper lors de la dernière journée malgré un bon match nul obtenu à domicile face à Toulouse lundi (1-1). Peinant à s'imposer, l’En Avant aura sans doute du mal à l'emporter chez une équipe de Valenciennes très costaud dans son stade.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Valenciennes Guingamp détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !