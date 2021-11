Pronostic Valenciennes Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes, la mal-être avant Grenoble

Après avoir connu de fortes tensions entre supporters et dirigeants la saison dernière, Valenciennes vit des heures délicates sur le plan sportif. En effet, les Valenciennois occupent la 17place du classement général avec 1 point d'avance sur le premier relégable, Bastia. Le club nordiste avait connu un excellent passage fin septembre avec 3 victoires consécutives face à Bastia (2-1), Dijon (0-1) et Caen (1-2). Ensuite, les Nordistes se sont écroulés avec des revers contre Dunkerque, Amiens et Auxerre. Lors de la dernière journée avant la trêve internationale, le VAFC est allé chercher un point au Havre (0-0) et s'est ensuite imposé en Coupe de France face à Tourcoing (0-2). Dans son stade du Hainaut, Valenciennes dispose du pire bilan de Ligue 2 avec 1 victoire, 1 nul et 5 défaites, de mauvais augure à l'orée de recevoir Grenoble. D'ailleurs, l'entraîneur Olivier Guéguan a été débarqué, remplacé par Christophe Delmotte. De son côté, Grenoble sort d'un exercice abouti au cours duquel elle s'était qualifiée pour les playoffs. Battu en demi-finale des barrages par Toulouse, la formation iséroise a mis du temps à digérer ce très bon exercice. En effet, les Grenoblois ont commencé lentement ce nouvel exercice avec 3 revers lors des 4 premières journées. Après avoir repris confiance à domicile, le GF38 s'est remis sur de bons rails et se trouve désormais en 9position au classement général. En regain de forme, Grenoble ne s'est incliné qu'une seule fois lors des 7 dernières journées face à Dijon (1-2). Victorieux de ses deux derniers matchs avant la trêve face à Caen et Dunkerque, les partenaires de Ravet ont enchainé en Coupe de France le week-end dernier en se défaisant de Saint-Cyr Collonges (1-2). En grande difficulté, Valenciennes devrait perdre de nouveaux points face à une formation grenobloise en plein regain de forme lors des dernières journées.