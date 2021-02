Pronostic Valenciennes Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes, les play-offs en tête face à Grenoble

Valenciennes a connu un début d'année marqué par des tensions entre les supporters et les dirigeants du club. Déçus par le manque d'ambition de leur club, les supporters valenciennois avaient exprimé leur frustration. Depuis ce « coup de gueule » , Valenciennes est sur une excellente série qui lui a permis de revenir à 7 points des barrages d'accession (4 si leur victoire obtenue sur tapis vert face à Niort est confirmée). De plus, ce week-end, les Nordistes affrontent un adversaire direct, Grenoble, qui possède seulement 9 points d'avance. Les hommes d'Olivier Guéguan pourraient totalement se relancer dans la course aux play-offs en cas de succès au Hainaut. Surpris par Nancy pour son 1er match de 2021, le VAFC est invaincu lors des 5 dernières journées avec des victoires contre Le Havre, le Paris FC et Dunkerque pour des nuls contre Châteauroux et Caen. A domicile, le club nordiste reste sur deux succès sans avoir concédé le moindre but. Le VAFC veut profiter de cette dynamique pour effectuer un rapprochement en tête et s'offrir une fin de saison avec de l'enjeu. En face, Grenoble maintient sa position de barragiste. Les joueurs de l'Isère se montrent notamment très performants à domicile, comme ils l'ont de nouveau prouvé en milieu de semaine en s'imposant face à Guingamp (2-1). A l'instar de leurs matchs contre Auxerre et Chambly, les Grenoblois ont de nouveau inscrit un but dans le temps additionnel. En revanche, les hommes de Philippe Hinschberger connaissent moins de réussite à l'extérieur où ils restent sur 6 rencontres sans la moindre victoire. Les 3 derniers voyages du GF38 à Clermont, Toulouse et Ajaccio se sont finis sur une défaite. En forme et avec les play-offs en tête, Valenciennes devrait être en mesure de décrocher au moins un nul face à des Grenoblois, moins à l'aise loin de leurs bases.