Pronostic Valenciennes Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes enchaine dans le derby face à Dunkerque

En s'imposant face au Paris FC (2-0) en match en retard, Valenciennes s'est repositionné edans le bon wagon de cette Ligue 2. 8, les Nordistes comptent 8 points de retard sur Auxerre, dernière formation qualifiée pour les play-offs, en attendant que soit entérinée leur victoire par tapis vert face à Niort (qui les rapprocherait à 5 points de l'AJA). Dans une journée qui offre deux chocs entre équipes de tête, Valenciennes pourrait effectuer un joli coup en cas de succès face à Dunkerque et se rapprocher un peu plus des barragistes. Tout n'a pas été simple pour le club valenciennois qui a connu une fin d'année civile agitée, avec des différends entre supporters et la direction. Battu à domicile par Nancy, les joueurs d'Olivier Guéguan se sont repris en dominant Le Havre et le Paris FC, pour un nul à Châteauroux. De plus, le VAFC a décroché son ticket pour les 32de finale de la Coupe de France en dominant Chambly (2-0). Au prochain tour, le club nordiste retrouvera le Stade de Reims. De son côté, Dunkerque est le promu qui s'en sort le mieux, du moins sportivement. En effet, les hommes de Fabien Mercadal pointent à la 14place avec 5 points d'avance sur la zone de relégation. En revanche, le club dunkerquois est dans le viseur de la DNCG et est menacé de rétrogradation administrative. Les joueurs du Nord se concentrent sur le terrain et viennent de décrocher une précieuse victoire à domicile face à Ajaccio (3-1). Ce succès a mis fin à 6 journées sans la moindre victoire. Battu lors du derby aller (0-1), Valenciennes, qui est en forme (3 victoires sur ses 4 derniers matchs toutes compétitions confondues), devrait se reprendre au Hainaut face à Dunkerque qui a tout de même perdu 5 de ses 7 derniers matchs en Ligue 2 et qui s'est aussi fait sortir récemment de Coupe de France.