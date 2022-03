Pronostic Valenciennes Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes et Dijon se neutralisent

Valenciennes et Dijon partagent le même objectif en cette fin de saison, le maintien en Ligue 2. Après quelques semaines délicates, le VAFC est sorti de la zone rouge pour grimper à la 14place où il compte 3 points d'avance sur Grenoble, premier relégable. Le club nordiste s'est montré plutôt solide lors des dernières journées avec une seule défaite concédée face à Toulouse, leader de Ligue 2. Les Valenciennois ont notamment battu Nancy (6-1) et Pau (1-0). La semaine passée, les protégés de Christophe Delmotte sont allés chercher un bon résultat en Corse face à Bastia (1-1). Recruté lors du mercato hivernal, Ugo Bonnet a été décisif à Furiani en inscrivant son 3but en 5 rencontres sous ses nouvelles couleurs.

A l'instar de Valenciennes, Dijon est focalisé sur le maintien. Au lancement de la saison, les Bourguignons faisaient figure de favoris mais ont enchainé les déceptions. Le DFCO doit se servir de cet exercice pour repartir plus fort l'an prochain. Actuellement, les Dijonnais sont calés en 12position avec 5 points d'avance sur la zone de relégation. Inconstant, Dijon alterne entre victoires et défaites. Battu sur la pelouse d'une formation dunkerquoise relégable (2-1), le club bourguignon s'est repris la semaine passée en prenant le dessus sur le Stade Malherbe de Caen (1-0) grâce à la 4réalisation de Le Bihan. Recruté suite à ses 19 buts inscrits avec Auxerre l'an passé, l'ancien Niçois fait partie des déceptions de la saison à Dijon. Cette confrontation entre deux formations très proches au classement et qui sont trop irrégulières cette saison, pourrait nous offrir un match sans vainqueur.