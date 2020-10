Pronostic Valenciennes Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Valenciennes – Clermont cadenassé

Pour le compte de la 9journée de Ligue 2, Valenciennes reçoit samedi le Clermont Foot au Stade du Hainaut. Les Nordistes occupent actuellement la 11place du classement à 3 points de la 2place et à une unité de leur adversaire du soir. Les hommes d'Olivier Guéguan ont pris 10 de leurs 11 points à domicile. En difficulté en déplacement, le VAFC se montre intraitable à domicile. Les Nordistes se sont imposés face à Pau, Châteauroux et Caen, pour un nul contre Sochaux. Dans leur stade, les Valenciennois n'ont toujours pas concédé de but.

En face, Clermont a connu une fin de saison décevante, stoppé dans son élan par les décisions des instances du foot français d'arrêter l'exercice en cours. Les Auvergnats réalisent cette saison un départ convenable avec une 8place à deux points de la 2position. Les hommes de Gastien connaissent un problème récurrent depuis le début de saison, l'efficacité. En effet, le manque de réalisme a été criant à Dunkerque ou Troyes. La semaine passée, dans une rencontre largement dominée, Clermont s'est incliné face à des Corses hyper réalistes (0-2). Cette rencontre entre une solide défense valenciennoise et une attaque clermontoise peu convaincante devrait nous offrir peu de buts. Le pari « Moins de 2,5 buts » , qui est passé 7 fois sur les 8 premières journées pour le VAFC (et 6/8 pour Clermont), devrait une nouvelle fois passer.