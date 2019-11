Pronostic Valenciennes Châteauroux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Valenciennes – Châteauroux : peu de spectacle en vue !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Valenciennes - Châteauroux :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’opposition entre Valenciennes et Châteauroux met aux prises les deux formations de Ligue 2 les moins spectaculaires. En effet, Valenciennes a une moyenne de 1,2 buts/ matchs tandis que Châteauroux fait légèrement mieux avec 1,4. Les Nordistes occupent la 12place du championnat avec 17 points mais n’ont plus remporté le moindre match depuis la réception de Clermont, fin août. Le week-end dernier, le VAFC s’est incliné à Troyes sur le plus petit des scores. Solide défensivement, Valenciennes manque cruellement de talent en attaque.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Châteauroux possède lui la plus mauvaise attaque de Ligue 2 avec 5 buts inscrits en 14 journées. La Berrichonne a remporté seulement deux rencontres cette saison et cela face au Havre et Auxerre. Les Castelroussins se déplacent à Valenciennes en confiance suite au succès acquis face aux Bourguignons mais s’attendent à retrouver de solides nordistes. Cette rencontre s’annonce pauvre, et le pari "Moins de 2,5 buts" nous semble un bon choix sur ce match. Ce pari est passé lors de 11 des 13 derniers matchs de Châteauroux et 12 fois sur 13 pour Valenciennes.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(150€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Valenciennes Châteauroux encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !