Pronostic Valenciennes Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes confirme sa bonne forme face à Caen

Inquiétant l'an passé, Valenciennes réalise un exercice très correct au point de se trouver en 6position de Ligue 2. Le travail effectué par Nicolas Rabuel depuis qu'il a pris en main l'équipe semble porter ses fruits. Avant l'intermède Coupe de France, le VAFC avait notamment enregistré trois succès consécutifs face à Sochaux (2-1), le Paris FC (0-1) et Guingamp (1-0). En revanche, les Valenciennois ont été battus à Grenoble (1-0) lors de la dernière journée. Pour son entrée en Coupe de France, la formation nordiste a pris le meilleur sur le Red Star lors de la séance des tirs aux buts. Suite à son bon début de saison, le VAFC se trouve seulement à 4 points de la 2place occupée par Le Havre. Invaincu dans son stade du Hainaut, le VAFC veut prendre des points face à une formation caennaise qui les suit au classement.De son côté, le stade Malherbe de Caen nous a refait le coup de l'an passé en commençant pied au plancher mais en flanchant par la suite. Néanmoins, les Normands sont calés dans le ventre mou du classement à la 7e place avec 1 point de retard sur le VAFC. En effet, les Normands avaient très bien débuté mais ont ensuite enregistré plusieurs revers face à Grenoble, Quevilly Rouen et Laval. En revanche, les Normands ont redressé la barre en remportant 2 de leurs 2 derniers matchs dont celui de la dernière journée en prenant le dessus sur Rodez (2-0) grâce aux buteurs maison Alexandre Mendy et Samuel Essende. Sur sa lancée, la bande à Stéphane Moulin s'est imposée lors de la séance de tirs aux buts face à Saint-Malo en Coupe de France. Solide dans son stade du Hainaut où il est invaincu cette saison, Valenciennes devrait au moins obtenir un nul contre le Stade Malherbe de Caen.