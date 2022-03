Pronostic Valenciennes Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pas de vainqueur entre Valenciennes et Caen

Mal en point lors de la reprise après la trêve hivernale, Valenciennes est parvenu à s'extirper de la zone rouge mais compte cependant uniquement 2 points d'avance sur le premier relégable, Quevilly Rouen. Les Valenciennois sont à la recherche d'une série de succès qui leur permettrait de s'éloigner de la zone rouge. L'arrivée de Christophe Delmotte à la place d'Olivier Guéguan a été bénéfique pour le club nordiste qui se montre nettement plus constant dans ses prestations. En effet, lors des 10 dernières journées de Ligue 2, le VAFC ne s'est incliné qu'à 2 reprises : face à Nîmes et contre le leader toulousain. En revanche, les Valenciennois accumulent les matchs nuls qui ne leur permettent pas d'avancer au classement. Valenciennes reste notamment sur deux partages des points face à Bastia (1-1) et contre Dijon (0-0) le week-end passé. Arrivé lors du dernier mercato, Ugo Bonnet est la bonne pioche valenciennoise avec 3 buts marqués en 6 rencontres.

Le Stade Malherbe de Caen a la particularité d'avoir battu Toulouse lors des 2 oppositions de championnat. En effet, après son succès au Stadium (2-3), Caen n'a pas fait dans la dentelle face au TFC à d'Ornano samedi (4-1). Les Normands ont fait preuve d'une efficacité diablement incroyable car ils n'ont eu que 28% de possession lors de cette rencontre. Alexandre Mendy, l'attaquant caennais, en a profité pour inscrire son 14but et continuer ainsi à suivre Charbonnier en tête du classement des buteurs. Cette victoire est venue rappeler que le club normand est sur une bonne phase à domicile avec 3 succès consécutifs (4 victoires sur les 5 dernières réceptions). En déplacement, Caen gagne peu (2 victoires cette saison) mais se montre en général solide (7 nuls et 4 défaites). Entre une équipe de Valenciennes qui enchaîne les nuls et une équipe de Caen en forme mais qui gagne peu à l'extérieur, un match nul à grosse cote et à prendre avec les 100€ remboursés en cash de PMU est possible.