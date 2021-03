Pronostic Valenciennes Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre toujours dans le coup pour les playoffs face à Valenciennes

Auteur d’une très belle série de résultats en début d’année 2021, Valenciennes était quasiment revenu dans le coup pour la course aux play-offs. Ce bon passage avait également permis d’atténuer les tensions entre les supporters et la direction. De plus, le club nordiste avait réussi un petit exploit en se qualifiant pour les 16de finale de la Coupe de France en dominant le Stade de Reims (3-4) en Champagne. La belle mécanique valenciennoise s’est ensuite enrayée puisque le club nordiste ne compte qu’une seule victoire lors des 7 dernières journées, face à Toulouse. Les Valenciennois restent sur deux lourdes défaites face à Metz (0-4) en Coupe de France et à Rodez (3-0) en Ligue 2. Le club nordiste se retrouve en onzième position avec 12 points de retard sur le 5, le Paris FC, en attendant la décision sur son match face à Niort (match gagné sur tapis vert ou à rejouer).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Auxerre avait connu également un excellent passage qui lui a permis d’intégrer le Top 5. Lors de cette bonne passe, les Bourguignons se sont appuyés sur leurs fulgurances offensives pour accrocher des résultats. Depuis la mi-janvier, les hommes de Jean-Marc Furlan ont perdu de leur superbe, et se retrouvent désormais hors des équipes barragistes. En revanche, les Auxerrois sont toujours dans le coup puisqu’ils comptent seulement 2 points de retard sur le Paris FC. L’AJA reste sur trois matchs sans victoire avec une défaite contre Rodez (0-1) et des nuls contre Amiens (1-1) et le Paris FC (0-0). Motivés à retrouver leur place de barragiste, les Auxerrois se déplacent dans le Nord pour réaliser une bonne prestation. Face à un adversaire pas au mieux, l’AJA devrait être en mesure de prendre au moins un point dans une rencontre avec plus d’un but.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivants votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavec, sponsor de MonacoavecRetrouvez le Pronostic Valenciennes Auxerre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !