Pronostic Valenciennes Amiens : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes solide à domicile face à Amiens

Valenciennes a réalisé une première partie de saison correcte qui lui permet d’occuper la 6e place du classement. Les Nordistes sont toujours dans le coup pour la montée puisqu’ils ne comptent que 5 points de retard sur Bordeaux, actuellement en seconde position. Les Valenciennois ont plutôt bien démarré avant de connaitre des contre-performances lors des dernières journées avec des défaites en déplacement face à Grenoble (1-0) et Laval (1-0) pour un nul contre Caen (1-1). Pour son dernier match avant la pause imposée par la Coupe du Monde, le VAFC avait pris le dessus sur Feignies-Aulnoye en Coupe de France. De plus, les Nordistes se sont imposés en préparation face au Standard de Liège (1-0). Dans son stade du Hainaut, Valenciennes est très solide et est toujours invaincu cette saison.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Amiens a connu une première partie similaire à son adversaire avec un bon départ avant un essoufflement général. En effet, dans la course pour la montée lors de l’entame du championnat, le club picard a ensuite connu une dernière ligne droite délicate avec 4 revers de rang. Cette mauvaise passe a fait reculer le club amiénois en 7e position à 5 unités de la seconde place. Dans cette équipe on retrouve d’excellents éléments, notamment sur le plan offensif avec Papiss Cissé, le nigérian Arokodare ou l’ancien lensois Kakuta. Lors de son dernier match avant la coupure, Amiens avait écrasé l’Aiglon Lamentin (10-0) en Coupe de France. Les hommes de Philippe Hinschberger vont désormais tenter de se relancer dans la course à la montée. Solide dans son stade, Valenciennes devrait conserver son invincibilité en accrochant au moins le nul face à Amiens.- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à joueravecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Valenciennes – Amiens encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !