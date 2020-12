Pronostic Valenciennes Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes sur sa lancée face à Amiens

L'opposition entre Valenciennes et Amiens met aux prises deux équipes calées dans le milieu de tableau de Ligue 2. Le club nordiste a lancé sa saison en se montrant très solide à domicile avec 3 victoires lors des 3 premières réceptions. Depuis, cet excellent départ au Stade du Hainaut, les Valenciennois n'ont plus remporté le moindre succès mais n'ont perdu qu'à une seule reprise face à Clermont. La défaite face aux Auvergnats est la dernière des hommes de Guéguan qui viennent d'enchaîner 6 matchs sans la moindre défaite, mais en alignant principalement des matchs nuls. Le week-end passé, Valenciennes est allé chercher un point à Guingamp (1-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Amiens a été relégué de Ligue 1 suite à l'arrêt de la saison dernière. Les Picards ont connu une adaptation à la Ligue 2 compliquée, qui peut s'expliquer par les nombreux départs à l'intersaison. Depuis quelques semaines, le club amiénois s'est repris et occupe désormais la 12place du classement avec 7 points d'avance sur la relégation. Les hommes de Tanchot sont invaincus lors des 3 dernières journées avec deux succès face à Dunkerque (1-0) et Rodez (1-2) pour un nul face à Chambly (1-1). Entre deux formations possédant chacune un excellent gardien (Prio et Gurtner), on s'attend à voir un match serré avec moins de 3 buts, comme lors de 4 des 5 derniers matchs de Valenciennes et comme 11 des 15 rencontres disputées par Amiens cette saison, l'une des équipes la moins spectaculaire de Ligue 2 (12 buts marqués et 12 encaissés).