Pronostic Valence Villarreal : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Valence peut confirmer face à Villarreal !

En s'imposant 1-3 la semaine dernière chez son voisin de Villarreal, le FC Valence a fait un pas de géant pour rejoindre les demi-finales de la Ligue Europa. Les partenaires de Gonzalo Guedes n'ont pas tremblé et ont fait le boulot contre une équipe qui leur réussit très bien cette saison. En effet, les 2 clubs se sont rencontrés 3 fois et Valence n'a jamais perdu. Après avoir fait match nul lors du match aller en Liga (0-0), les Valenciens ont largement remporté le match retour à la maison (3-0). De plus, les hommes de Marcelino ont fait de cette compétition un de leurs objectifs prioritaires. 6e en Liga, Valence peut retrouver la C1 grâce à une victoire finale dans cette Ligue Europa. De son côté, Villarreal est en grand danger en Liga. Le "Sous-Marin Jaune" n'est que 15du championnat et ne compte que 2 points d'avance sur la zone rouge à 6 journées de la fin de la saison. Largement battus à la maison à la semaine dernière, les coéquipiers de Karl Toko-Ekambi ont sans doute perdu leurs espoirs de qualification pour le dernier carré de la compétition et se concentreront sur le prochain match de championnat qui arrive dimanche contre Leganés. Comme la semaine passée, Valence a largement les moyens de s'imposer jeudi soir devant ses supporters.