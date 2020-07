Pronostic Valence Valladolid : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Valence renoue avec la victoire face à Valladolid

Neuvième de la Liga, Valence réalise une saison décevante. Le club Ché a changé à deux reprises d'entraîneur en cours de saison. Pompier de service du club, Voro a récemment pris la suite d'Albert Celades à la tête des Valencians. Depuis la reprise, le club de Parejo n'a remporté qu'une seule rencontre face à Osasuna (2-0). Le week-end dernier, Valence est allé partager les points sur la pelouse de Grenade (2-2), montrant du mieux pour la deuxième de Voro. Le club Ché peut toujours accrocher une place européenne mais se retrouve quasiment dans l'obligation de s'imposer ce mardi.

En face, Valladolid a réalisé une excellente opération en vue du maintien ce week-end. Le club de Castille et León s'est imposé à domicile face à Alaves (1-0). Ce succès donne désormais 10 points d'avance à Valladolid avec 4 matchs à jouer et est par conséquent quasiment assuré de jouer dans l'élite la saison prochaine. Depuis le reprise, le club entraîné par Sergio s'est montré solide et a signé plusieurs matchs nuls (Getafe, Séville, Vigo et Levante). En revanche, le Français Hatem Ben Arfa ne s'est toujours pas imposé dans cette formation et possède un temps de jeu famélique. Face à un adversaire qui ne joue plus grand chose, Valence pourrait en profiter pour s'imposer et se relancer pour l'Europe.