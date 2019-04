Pronostic Valence Real Madrid : Analyse, prono et cotes du match de Liga

1

Valence et le Real Madrid se neutralisent !

Valence a réalisé une très belle opération ce week-end en s'imposant sur la pelouse du FC Séville (1-0). Ce succès permet aux hommes de Marcelino de devancer un adversaire direct et d'être seulement à 3 points de la 4place qualificative pour la C1, détenue par Getafe. Le début de saison des Valencians avait été ronronnant avec de nombreux matchs nuls, mais depuis fin janvier les partenaires de Parejo restent sur une excellente dynamique. Dans le Top 4 la saison passée, Valence se rapproche à grand pas de cet objectif. Le club de Marcelino est l'une des formations qui perd le moins en Liga (4 défaites comme l'Atlético, seul le Barca fait mieux). Dans son stade, Valence est invaincu au cours des 17 derniers matchs (12 victoires, 5 nuls) toutes compétitions confondues.

De son côté, le Real Madrid a connu beaucoup de difficultés cette saison, avec des éliminations en Coupe du Roi, en Ligue des Champions et 12 points de retard sur le leader barcelonais en Liga. Depuis le retour de Zidane sur le banc, les Merengues ont remporté tous leurs matchs mais joués face aux 3 derniers du championnat : Vallecano, Huesca et Celta Vigo. Ce match face à Valence est donc un excellent test pour jauger le niveau du Real sous Zidane. Les difficultés rencontrées face à Huesca (victoire 3-2 dans les dernières minutes) laissent penser que le Real n'est pas encore prêt. Pour cette rencontre entre des Valencians solides à domicile et un Real en reconstruction, nous voyons les deux équipes se neutraliser.