Pronostic Valence Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un Real Madrid efficace à Valence

Habitué à disputer les compétitions européennes, Valence sort de deux exercices compliqués. Minés par des problèmes financiers, le club Ché a été contraint de laisser partir plusieurs éléments clés. Néanmoins, Valence réalise une excellente entame lors de ce début de Liga. En effet, la formation valencienne occupe la tête du classement à égalité de points avec le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Valence a dominé Getafe (1-0), Alaves (3-0) et Osasuna (1-4) pour un nul contre Grenade (1-1). Ce dimanche soir, les Valencians vont disputer leur premier gros test de la saison face au Real Madrid. Pour cela, le coach Bordalas compte sur Carlos Soler, auteur d'un début canon en club et avec lachez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Real Madrid repart sur un nouveau cycle avec Carlo Ancelotti. L'Italien a pris la place d'un Zidane qui a connu plusieurs grands succès avec la Maison Blanche. En revanche, l'an passé, le club merengue est reparti bredouille sur tous les tableaux. Depuis le début de saison, le Real compte trois succès face à Alaves (1-4), le Betis (0-1) et contre le Celta Vigo (5-2). Les Madrilènes ont seulement perdu des points sur la pelouse de Levante (3-3). En milieu de semaine, la Maison Blanche a débuté sa campagne de Ligue des Champions par un succès heureux face à l'Inter. Sans un Thibaut Courtois des grands soirs, le Real aurait dû repartir d'Italie avec une défaite. Ancelotti fait face à des absences importantes puisque Bale, Kroos, Mendy et Marcelo sont indisponibles. En revanche, le Real peut compter sur son capitaine Karim Benzema, auteur d'un départ tonitruant (5 buts). De plus, le jeune français Camavinga, arrivé en fin de mercato, a signé deux très belles entrées avec un but contre le Celta et une passe décisive face à l'Inter. Impressionnant d'efficacité en ce début de saison, le Real devrait prendre le dessus sur une formation de Valence, qui dispute son 1gros match de la saison.