Pronostic Valence Lille : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Valence tient le coup face à Lille

Occupant les deux dernières places,Valence et Lille ont un grand besoin de points dans ce groupe H de Ligue des Champions. Si lors de la 1journée, Lille avait fait une superbe opération en s'imposant à Stamford Bridge face à Chelsea (1-0). Les Espagnols peuvent être heureux puisque Barkley a manqué un penalty en fin de match. Pour leur seul match à domicile, les Valencians ont été étrillé par l'Ajax (3-0) avant de rater la victoire à Lille en se faisant rattraper en fin de match (1-1). Le Club Ché réalise un début de championnat moyen mais a signé une belle victoire sur le terrain de l'Espanyol Barcelone ce week-end (1-2). En face, Lille occupe la dernière place du groupe avec 1 point obtenu dans les arrêts de jeu lors du match aller. Ce match nul mérité n'a pas effacé les douloureuses défaites face à l'Ajax (3-0) et à domicile contre Chelsea (1-2). Les Nordistes ont un mince espoir de qualification, pour cela une victoire est obligatoire en Espagne. Malheureusement, pour Galtier, son équipe a montré de grosses lacunes en déplacement, à l'image de leur dernier voyage à Marseille (2-1). N'ayant pas encore gagné le moindre match à l'extérieur cette saison, les Dogues présentent le 19e bilan de L1 en déplacement et on voit mal la situation s'arranger à Mestalla. Sur ce match, nous voyons Valence accrocher au moins un point à domicile dans une rencontre avec plus d'un but.