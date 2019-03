Pronostic Valence Krasnodar : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Un Valence solide à l’heure d’affronter Krasnodar

Le FC Valence reste sur une série de 11 matchs sans défaite. En difficulté en début de saison, le Club Ché s'est bien repris, au point de revenir dans la course aux places européennes en Liga et d'être toujours en lice en Europa League. Au tour précédent, les hommes de Marcelino se sont imposés lors des 2 matchs aller et retour face au Celtic Glasgow (3-0 en cumulé). Très solide, le FC Valence n'a encaissé qu'un seul but lors de ses 7 derniers matchs toutes compétitions confondues (à Leganes). Lors de la phase de groupe de Ligue des Champions, seule la Juventus a réussi à s'imposer au Mestalla, les Valencians s'étant imposés contre les Young Boys et Manchester United.

De son côté, Krasnodar a dominé au tour précédent le Bayer Leverkusen grâce au fameux but à l'extérieur (1-1 en cumulé). Malgré cette qualification, le club russe n'est pas au mieux et reste sur 7 matchs sans victoire. Toujours en course dans le championnat russe, à 3 points du leader le Zenit, les partenaires de Charles Kaboré font de la compétition nationale une priorité. Depuis la reprise, Krasnodar n'a marqué que 2 buts en 4 matchs. Pour ce match, nous voyons une très solide équipe de Valence s'imposer à domicile sans encaisser de but.