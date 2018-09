Pronostic Valence Juventus Turin : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

La Juve avec CR7 pour gagner la Ligue des Champions

Le FC Valence a réalisé une très bonne saison l'an passé, terminant 4de Liga derrière les 3 grosses écuries (FC Barcelone, Atlético et Real de Madrid). Ce classement lui permet de participer à la Ligue des Champions, où le clubse retrouve dans un groupe très compétitif avec la Juve, Manchester United et les Young Boys de Berne. Les Valenciens connaissent des résultats décevants en ce début de saison, se classant 17de Liga avec 0 victoire au compteur. Beaucoup de monde est arrivé à Valence cet été (le lyonnais Diakhaby, Gameiro, Cheryshev, Batshuayi, Daniel Wass, etc.) mais l'entraîneur Marcelo n'a pas trouvé la bonne formule pour faire évoluer ensemble tous ces talents.Ce mercredi, Valence affronte une équipe dont l'ambition est de remporter la Ligue des Champions, la Juventus de Turin. Souveraine au niveau national, la Vieille Dame a perdu deux finales de Ligue des Champions ces dernières années (2015 et 2017). L'an passé, la Juve s'est faite éliminer en quart par le Real de Madrid avec pour bourreau un certain Cristiano Ronaldo devenucet été. Si CR7 n'avait toujours pas marqué jusqu'au week-end dernier, il s'est distingué dimanche en inscrivant un doublé face à Sassuolo, ce qui a permis à la Juve d'enchaîner une 4victoire consécutive en Serie A. Face à une équipe de Valence en difficulté en ce début de saison, la Juve devrait pouvoir s'imposer à Mestalla.