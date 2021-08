Pronostic Valence Getafe : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Valence démarre son ère Bordalas face à...Getafe

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Valence Getafe :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ironie ou non du calendrier, Valence débute sa saison face à l'ancien club de son nouvel entraîneur. En effet, José Bordalas est celui qui avait fait monté le club de la banlieue madrilène en Liga et qui avait failli le qualifier en Ligue des Champions. 8la saison passée, Getafe avait fini avant Valence, 9, qui vivait une saison de transition. Miné par les dettes, l'ancien club de Gameiro (parti à Strasbourg) avait vendu la plupart de ses meilleurs joueurs et s'en était finalement pas mal sorti, notamment grâce à ses bons résultats à domicile (7meilleure équipe de Liga à la maison).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Equipe solide de Liga, Getafe a connu une belle préparation avec 6 victoires et 1 nul même s'il a joué pas mal de petites équipes. Reste à savoir comment le club va réagir après le départ d'un entraîneur qui avait passé 5 saisons sur son banc. D'autant que c'est Michel, l'ancien coach de l'OM, qui a pris sa place... Egalement auteur d'une bonne préparation (2 défaites pour 5 victoires dont l'une face à Milan aux tirs au but), Valence pourrait débuter par une victoire à la maison face à Getafe qui a perdu son mentor Bardelas.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Valence Getafe encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !