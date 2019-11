Pronostic Valence Chelsea : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Chelsea prend sa revanche face à Valence !

Le groupe H de la Ligue des champions n'a toujours pas donné son verdict et trois équipes sont en mesure de se qualifier : l'Ajax, Chelsea et Valence. L'opposition entre le clubet lesdevrait permettre à l'une des deux formations de pouvoir se placer idéalement avant la dernière journée. A l'aller, le club espagnol s'était imposé à Stamford Bridge (1-0) mais à une époque où Chelsea balbutiait son football, quelques semaines après l'arrivée de Frank Lampard sur son banc. Les hommes de Celades ont obtenu leurs autres points face à Lille (1-1 et 4-1). En Liga, Valence occupe une décevante dixième place et vient de s'incliner sur le terrain du Bétis. De son côté, Chelsea réussit une saison surprenante. Les Blues sont désormais entraînés par Frank Lampard, le nouveau coach s'appuie sur des jeunes joueurs qui réussissent de très bonnes prestations à l'image de Tammy Abraham, qui a poussé Batshuayi et Giroud sur le banc. Le club londonien s'est incliné ce week-end à l'Etihad face à Manchester City, mais a montré de bonnes choses en dominant la possession face aux hommes de Guardiola. Avant ce match, les Blues avaient remporté leurs 7 matchs précédents à l'extérieur. Excellent à l'extérieur sur cette première partie de saison, Chelsea en mesure de s'imposer à Mestalla et faire un grand pas vers la qualification.