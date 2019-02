Pronostic Valence Celtic : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Valence finit le travail face au Celtic

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Valence - Celtic :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Victorieux 2 à 0 à l’aller, le FC Valence a un pied en huitième de finale de l’Europa League. Cependant, le club Ché se méfie duécossais et va tout mettre en œuvre pour s’éviter la moindre déconvenue. Au Celtic Park, les Espagnols ont fait la différence à des moments-clés de la rencontre (avant et après la mi-temps), tout en gardant leur cage inviolée. Les hommes de Marcelino s’attendent à voir une formation du Celtic prendre des risques dont peuvent profiter Rodrigo, Santi Mina ou Gameiro. Valence se montre performant à Mestalla et seule la grande Juventus et, plus surprenant, Gérone ont réussi à s’y imposer cette saison. En phase de groupe de la Ligue des champions, les Valencians avaient par exemple dominé Manchester United et les Young Boys de Berne à la maison.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Celtic est solide leader en Ecosse mais semble encore un peu plus loin du haut niveau européen cette saison. De plus, Brendan Rodgers déplore de nombreuses absences depuis la reprise, comme celles significatives de Griffiths ou Ntcham. En phase de groupe d’Europa League, le Celtic s’était incliné lors de 2 des 3 déplacements : à Salzbourg et à Leipzig. Pour ce match, nous voyons Valence profiter des risques pris par le Celtic pour s’imposer et composter son ticket pour les huitièmes.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Valence Celtic détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !