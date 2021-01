Pronostic Valence Cadiz : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Valence - Cadiz : un match nul entre deux équipes en manque de confiance

Ayant dû vendre énormément à l'intersaison pour résoudre ses problèmes financiers, Valence s'est retrouvé démuni et occupe logiquement une très dangereuse 17place, à égalité de points avec le premier relégable Valladolid. Les coéquipiers de Guedes n'ont plus gagné depuis 7 journées, ayant donc fini très difficilement l'année 2020. Sur cette période, les Valenciens ont fait 4 matchs nuls face à Alaves, Eibar, Bilbao et Barcelone, mais ils ont perdu contre Grenade, Séville et l'Atlético.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Surprise du début de saison en Liga grâce notamment à de supers résultats à l'extérieur et notamment face aux gros, Cadiz a depuis baissé de pied et se classe désormais 9. Le promu n'a remporté qu'un seul de ses 8 derniers matchs de championnat et c'était d'ailleurs sur la pelouse du Barça, pour 5 défaites et 2 nuls. Entre deux équipes qui ne gagnent presque plus, le match nul coté à 3,50 semble intéressant à jouer avec les 100€ remboursés en cash sans Winamax qui permettent de parier sans pression.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Valence Cadiz encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !