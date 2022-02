Pronostic Valence Cadiz : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de la Coupe du Roi

Valence sort Cadiz

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Valence Cadiz :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En galère la saison passée en raison de gros problèmes financiers qui l'avaient obligé à beaucoup vendre, Valence se verrait bien retrouver l'Europe cette saison. Avec désormais l'excellent Bordelas à sa tête, le club Ché est mieux en championnat (10) mais se sera peut-être plus facile d'aller chercher l'Europa League en remportant une Coupe du Roi dont le Barça, Séville et l'Atlético Madrid sont tous déjà éliminés. Valence est dans une mauvaise période (1 nul et 3 défaites en championnat) mais a un 1/4 de finale à sa portée, à jouer dans son stade face à un mal classé.chez⇒ ⇒⇐ ⇐18, Cadiz est dans une meilleure dynamique que Valence en championnat (1 victoire et 1 nul après 2 défaites consécutives) mais le club est dans la zone rouge. Alors que se profile un match très important pour le maintien samedi face à Majorque, pas sûr que ce 1/4 de finale joué à l'extérieur soit la rencontre la plus importante de la semaine pour les Andalous. A domicile et avec l'envie d'aller chercher une place en Coupe d'Europe via un 9titre en Coupe du Roi, Valence pourrait s'imposer sur ce match. Le capitaine Soler (7 buts en Liga) et l'ancien Parisien Guedes (8 buts) devraient être alignés d'entrée.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Valence Cadiz détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !