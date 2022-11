Pronostic Valence Betis Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un Valence - Betis avec des buts des deux côtés

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Rayo Vallecano Celta Vigo :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Malgré l'arrivée de Gattuso cet été, Valence reste en milieu de tableau. 11du classement, Valence est sur une mauvaise série de 5 matchs sans victoire avec 3 matchs nuls et 2 défaites. Après 2 matchs nuls face à Elche à domicile (1-1) et Séville en Andalousie (2-2), Valence a perdu 2 rencontres à domicile face à Majorque (1-2) et Barcelone (0-1). Le week-end dernier, les coéquipiers de Cavani (4 buts en 7 matchs) ont obtenu un bon point chez la Real Sociedad (1-1) grâce à Samuel Lino (2 buts) dans un nouveau match avec des buts des deux côtés. 6 des 7 derniers matchs de Valence ont vu les filets trembler des deux côtés.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Betis est 5à l'orée de cette journée. Excellent en C3 où il a fini leader de la poule devant la Roma, le club sévillan a par contre baissé de pied en championnat (1 victoire sur les 4 dernières journées). Le week-end dernier, le Betis a concédé le match nul à domicile face au FC Séville dans un derby sévillan bouillant qui a vu Fekir et Borja Iglesias se faire expulser (1-1). Difficile de savoir qui l'emporter dans ce match entre deux équipes qui gagne peu en ce moment. En revanche, il pourrait bien y avoir des buts marqués des deux côtés comme lors de 6 des 7 dernières rencontres de Valence.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rayo Vallecano Celta Vigo détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !