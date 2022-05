Pronostic Valence Betis Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un Valence – Betis avec des buts de chaque côté

La 36journée de la Liga nous offre unde la finale de la Copa del Rey avec l’affiche entre le FC Valence et le Betis Séville. Il y a une 15 aine de jours, le titre avait été remporté logiquement par les Andalous qui avaient dominé la rencontre mais qui avaient dû attendre la série de tirs aux buts pour faire la différence (1-1 dans le temps réglementaire). Calé en milieu de tableau, Valence ne joue plus rien puisqu’il est assuré de son maintien et qu’il est distancé dans la course aux places européennes. Ce manque d’enjeu se fait ressentir car Valence reste sur des prestations décevantes avec deux nuls lors des deux dernières rencontres dans le derby face à Levante (1-1) et contre l’Athletic Bilbao (0-0). Les Valencians restent par ailleurs sur 6 journées de championnat sans la moindre victoire. Bordalas possède du beau monde capables de marquer avec les Soler, Duro ou l'ancien Parisien Guedes (11 buts en Liga).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le Betis Séville a donc réussi sa saison en remportant la Copa del Rey. Très bons globalement sur cet exercice, les Andalous ont assuré leur participation à une compétition européenne. Les hommes de Pellegrini étaient même dans le coup pour la Ligue des Champions mais ont certainement dit adieu à leurs derniers espoirs le week-end dernier en s’inclinant contre le FC Barcelone lors des dernières secondes (1-2). Le Betis avait pourtant posé des problèmes auxtout au long de la rencontre. Avec 6 points de retard sur l’Atlético Madrid, qui compte 1 match en retard, le Betis va devoir a priori se contenter de l’Europa League. A l’instar de Valence, les Andalous ont baissé le pied en Liga car ils restent sur 4 rencontres sans le moindre succès. Pellegrini dispose d’un effectif très intéressant avec les Fekir, Canales, Joaquin ou Iglesias (9 buts en Liga + le but sévillan de la finale). Comme lors des 2 autres confrontations entre ces 2 formations cette saison, on pourrait voir un match ouvert avec des buts de chaque côté.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Valence Betis Séville détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !