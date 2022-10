Pronostic Valence Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Valence - Barcelone : Un Barça fort avec les faibles

Finaliste de la Coupe du Roi la saison passée, Valence a cependant changé d'entraîneur en engageant Gattuso à la place de Bordelas. Pour l'instant, rien n'a trop changé pour le club Ché, qui bénéficie de l'arrivée de Cavani (déjà 4 buts en 6 matchs) mais se classe toujours en milieu de tableau du championnat espagnol. 9du classement, Valence est sur une mauvaise série de 3 matchs sans victoire face à des équipes departie de tableau : 2 matchs nuls face à Elche à domicile (1-1) et Séville en Andalousie (2-2), pour une défaite le week-end dernier à domicile face à Majorque (1-2).

On le sentait, Barcelone a perdu mercredi son match de Ligue des Champions face au Bayern (0-3) en étant déjà éliminé de la course aux 8de finale. Problème récurrent du Barça depuis plusieurs années, il n'arrive pas à élever son niveau face aux ténors, comme en témoigne sa seule défaite concédée face au Real depuis le début de saison de Liga (3-1 au Bernabeu). Sinon, le Barça affiche quand même un bilan de 9 victoires, pour 1 nul, sur ses 10 autres matchs, et reste sur deux fessées mises à Villarreal (3-0) et Bilbao (4-0) qui ne sont pas n'importe qui. Muet en Ligue des Champions face à son ancien club mercredi, Lewandowski a inscrit 12 buts sur ses 11 premiers matchs de Liga et pourrait aider le Barça à s'imposer de nouveau samedi en championnat.