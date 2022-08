Pronostic Valence Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Valence - Atlético : Un match piège pour les Colchoneros ?

Valence est confronté à des soucis sportifs et économiques depuis quelques saisons maintenant. Si l’année dernière lesont réussi l’exploit de se hisser jusqu’à la finale de la Coupe du Roi mais battus par le Bétis après les tirs aux buts, c’est bel et bien la seule chose de positif qu’ils ont réussi à entreprendre. Lesont démarré timidement leur nouvelle aventure en championnat avec un court succès à domicile face à Girona (1-0) sur un but du précieux Carlos Soler, mais ils n’ont pas réussi à enchainer sur la pelouse de Bilbao le week-end dernier (défaite 1-0).enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐Champions lors de la saison 2020-2021, lesn’ont été que l’ombre d’eux mêmes lors du précédent exercice en terminant sur le gong sur le podium de la Liga bien loin derrière le Real Madrid champion. Auteurs d’une présaison convaincante avec un joli 4/4 en amical, lesavaient continué sur cette lancée lors de la première journée face à leur voisin de Getafe (0-3) avec notamment un doublé de Morata et 3 passes décisives pour Joao Félix. L'Atlético Madrid est en revanche retombé dans ses travers de la saison passée lors de la réception de Villarreal la semaine dernière (0-2), où les hommes du Cholo n’ont pas su répondre au défi physique imposé par les hommes de Unai Emery. Reconnue pour être une formation à vocation défensive mais ayant perdu sa solidité la saison passée, l’Atlético a toujours concédé au moins un but lors de ses 5 dernières confrontations face à Valence. À quatre reprises sur les cinq dernières confrontations, au moins 4 buts ont été marqués.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Valence Atlético Madrid encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !