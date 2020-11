Pronostic Valence Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atletico Madrid sur sa lancée à Valence

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Valence - Atlético :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Valence a connu une intersaison agitée avec des départs de joueurs majeurs, puisque les Coquelin, Kondogbia, Parejo ou Torres ont tous quitté le club. Ces mouvements expliquent certainement le départ poussif du club Ché qui pointe à la 9place de Liga, alors qu’il disputait les huitièmes de finale de la Ligue des Champions la saison passée. Paradoxalement, le club valencian a remporté 2 de ses 3 victoires face à des "gros", face au Real Madrid dans un festival offensif (4-1) et chez l’actuel leader de la Liga, la Real Sociedad (0-1). Les hommes de Javier Gracia restent sur trois matchs sans défaite en championnat avec des nuls face à Getafe et Alaves pour un succès contre les Merengue.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Atlético Madrid réussit un début de saison intéressant. Diego Simeone a profité du mercato pour renforcer son équipe en attirant notamment Luis Suarez, Lucas Torreira ou Kondogbia. Les Matelassiers occupent la 2place du classement en Liga avec 3 points de retard sur la Real Sociedad. Cependant, les Colchoneros possèdent deux matchs de retard et sont potentiellement leaders. En Liga, l’Atletico vient de remporter ses 5 derniers matchs en encaissant un seul but. De plus, le week-end dernier, les Madrilènes se sont imposés face au Barca au Wanda Metropolitano (1-0). En milieu de semaine en Ligue des Champions, lesont dû se contenter d’un nul à domicile face au Lokomotiv Moscou (0-0) malgré de nombreuses occasions. Tranchant en Liga, le club madrilène devrait poursuivre sa série de victoires à Mestalla face à des Valencians sur courant alternatif qui ont déjà perdu 4 de leurs 10 derniers matchs.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Valence Atletico Madrid détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !