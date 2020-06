Pronostic Valence Athletic Bilbao : Analyse, prono et cotes du match de Liga

L'Athletico Bilbao pour devancer Valence

Valence est depuis quelques saisons une équipe difficile à cerner. Capable du pire comme du meilleur, les partenaires de Gonzalo Guedes ont en tout cas bien du mal à redémarrer ce championnat. Après un nul dans le derby de Valence contre Levante (1-1) et une défaite face au Real (0-3), ont battu Osasuna à la maison (2-0). Mais ensuite, Valence a de nouveau perdu sur les pelouses d'Eibar (1-0) et de Villareal (2-0) sans marquer le moindre but. Valence est redescendu à la huitième place, et ne rejouera pas, sauf miracle, la C1 la saison prochaine.
A la 9 place du classement, Bilbao est juste derrière son adversaire du soir avec une seule unité de retard. La fin de saison des Basques s'annoncent un peu plus excitante que celle des Valencians. Grâce à un parcours sans faute en Copa et après avoir notamment éliminé le FC Barcelone, les Basques sont en finale de la Copa del Rey. S'ils n'obtiennent pas leur qualification en Coupe, ils pourront toujours l'acquérir en championnat. Invaincus sur 6 de leurs 7 derniers matchs, Bilbao reste sur une victoire à la maison contre Majorque (3-1). Bien plus solide et en confiance, les visiteurs pourraient s'adjuger une victoire, même courte.