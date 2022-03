Pronostic Valence Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Coupe du Roi

Une 3e finale de suite pour l’Athletic Bilbao face à Valence

Le FC Valence reçoit l’Athletic Bilbao en demi-finale retour de la Copa del Rey. Lors du match aller, le club ché est allé chercher un bon match nul à San Mames (1-1). Neuvième de Liga, Valence réalise un exercice plutôt décevant puisque les hommes de Bordalas accusent 9 points de retard sur la dernière place qualificative pour les places européennes. Sur 4 matchs sans victoire, le club valencian a relevé légèrement la tête le week-end dernier avec une victoire à Majorque (0-1) grâce à une frappe exceptionnelle de Gabriel Paulista en tout début de rencontre. Avant ce succès, le FC Valence avait concédé deux revers contre Alaves (2-1) et le FC Barcelone (1-4). Pour cette rencontre, Valence sera privé de plusieurs éléments puisque Gaya et Cillessen sont blessés tandis que Gomez est suspendu.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐L’Athletic Bilbao a montré ces dernières saisons et dans son histoire que le club basque était une équipe de Coupe. Finalistes des deux dernières édition de Coupe du Roi (toutes jouées la saison passée), les Basques ont réalisé un parcours de premier plan pour atteindre ce stade des demi-finales en dominant le FC Barcelone (2-3) et le Real Madrid (1-0). Ces bonnes performances ont fait suite à la défaite en finale de la SuperCoupe d’Espagne face au Real Madrid (2-0). En Liga, le club de Bilbao se trouve en 8e position avec 5 points de retard sur Villarreal, dernier qualifié pour les places européennes, et 4 d'avance sur son adversaire du jour. Solide à domicile, le club basque s’était imposé dans le derby contre la Real Sociedad (4-0). En revanche, l’Athletic s’est incliné lors de ses deux matchs en déplacement face à Majorque (3-2) et contre le FC Barcelone (4-0). Pour affronter Valence, Marcelino dispose d’un effectif au complet avec notamment Muniain, les frères Williams ou l’expérimenté Raul Garcia. Vainqueur à 23 reprises de cette Coupe d'Espagne, l’Athletic Bilbao semble en mesure de réussir un coup à Valence.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Valence Athletic Bilbao détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !