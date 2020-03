Pronostic Valence Atalanta : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

L’Atalanta confirme à Valence

Ce huitième de finale retour entre Valence et l'Atalanta Bergame est pour l'instant la seule rencontre de Ligue des Champions à devoir se disputer à huis clos, suite à l'épidémie de coronavirus. Septième de Liga, Valence s'est lourdement incliné lors du match aller en Italie (4-1). Le Club Ché doit donc réaliser un exploit pour se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Les dernières campagnes européennes ont montré que tout était possible mais les Bergamesque sont tellement chirurgicaux devant qu'il ne faudra pas non plus se jeter vers l'offensive sans penser aux contre-attaques. De plus, les hommes de l'ancien milieu bordelais Celades ne sont pas dans les meilleures dispositions puisqu'ils comptent une seule victoire lors de leurs 7 dernières rencontres toutes compétitions confondues. Le week-end dernier, les Valencians n'ont pas pu faire mieux qu'un nul à Alaves (1-1). En face, l'Atalanta Bergame a disputé une seule rencontre depuis sa victoire de l'aller. Les hommes de Gasperini se sont imposés sur une nouvelle démonstration à Lecce (2-7) avec notamment un triplé de Zapata. Le buteur colombien, absent plusieurs semaines pour blessure, revient en grande forme dans cette dernière ligne droite. Bergame est l'une des formations les plus "sexys" d'Europe et n'a pas joué ce week-end. Les Italiens sont cependant en grande forme et restent sur 7 matchs sans défaite (6 victoires pour 1 nul). Pour cette manche retour, nous voyons l'Atalanta en mesure d'accrocher au moins un nul dans une nouvelle rencontre avec plus de deux buts.