Pronostic Uruguay Venezuela : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

L’Uruguay enchaîne face au Venezuela

Si le Brésil et l'Argentine ont déjà assuré leur place pour le Qatar, l'Uruguay fait partie des sélections qui luttent toujours lors de cette dernière ligne droite. En effet, la Celeste occupe la 5place qui permettrait aux partenaires de Suarez de disputer les barrages. Les Uruguayens ont toujours bon espoir de se qualifier directement puisqu'ils ne comptent que 5 points de retard sur le 3, et un seul sur le 4. Après avoir connu une terrible série de résultats, avec 4 revers consécutifs, l'Uruguay s'est reprise le week-end dernier au Paraguay grâce à une réalisation de Luis Suarez (0-1). En manque d'efficacité en club, le buteur de l'Atletico a permis à sa sélection de prendre 3 points très importants. La mauvaise passe connue par la Celeste, avait provoqué le départ de l'emblématique sélectionneur Oscar Tabarez, qui avait connu d'excellents résultats avec l'Uruguay ces 10 dernières années. Pour sa première, Diego Alonso avait opéré quelques changements importants avec les titularisations de Nunez en attaque, de Pellistri au milieu et d'Araujo en défense. En face, le Venezuela vient de décrocher une très belle victoire à domicile face à la Bolivie (4-1). Porté par un Rondon en feu (triplé) et un Machis inspiré, la sélection a sauvé l'honneur dans ces qualifications. Toujours dernier, le Venezuela est revenu à 3 points du Paraguay. En déplacement, les partenaires de Rondon sont en grande difficulté puisqu'ils se sont systématiquement inclinés dans cette zone AmSud. Avec un bilan de 0 point et de 2 buts inscrits loin de ses bases, le Venezuela devrait souffrir face à une formation uruguayenne, qui veut se replacer parmi les qualifiables. Suite à son succès au Paraguay, l'Uruguay devrait prendre à domicile le meilleur sur une équipe du Venezuela qui ne joue quasiment plus rien (la 5e place de barragiste est encore accessible mais ce sera très dur).