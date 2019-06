Pronostic Uruguay Pérou : Analyse, prono et cotes du match de la Copa América

L'Uruguay prend le dessus face au Pérou !

1/4 de finaliste du dernier Mondial, l'Uruguay est une habituée des grands rendez-vous et rêve de remporter la Copa América comme en 2011. La sélection d'Óscar Tabárez s'appuie sur le même style de jeu depuis de longues années avec un bloc défensif très dense et des contre-attaques rapides dont la finition est assurée par les Pistoleros Suarez et Cavani. Lors de cette Copa América au Brésil, la Celeste s'est imposée face à l'Equateur (4-0) et le Chili (1-0) pour un nul contre le Japon (2-2). Invaincus depuis 7 matchs, les Uruguayens sont en pleine confiance et possèdent un groupe qui se connaît parfaitement. Leur victoire face au Chili lors de la dernière journée de phase de poule leur a permis d'éviter la Colombie, et d'avoir un 1/4 de finale a priori plus abordable face au Pérou. Également présent au Mondial Russe mais sorti dès le 1er tour, le Pérou est depuis sur une dynamique plutôt négative. Sur cette Copa América, les Incas se sont qualifiés pour les 1/4 en finissant seulement troisième de sa poule A, derrière le Brésil et le Venezuela. Les partenaires de Farfan ont remporté un seul match et cela face à la modeste Bolivie (3-1). Pour leur dernier match de groupe, les Péruviens ont été humiliés par les Brésiliens (5-0). A priori un cran au-dessus du Pérou, l'Uruguay devrait pouvoir s'imposer face à un adversaire qui aura du mal à se relever de sa terrible défaite essuyée face au Brésil.