Pronostic Uruguay Pérou : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

L’Uruguay fait une bonne affaire contre le Pérou

Cette opposition entre l’Uruguay et le Pérou met actuellement aux prises le dernier qualifié directement pour le Mondial et la nation qui occupe la place de barragiste. Lase trouve en 4position et serait qualifiée pour le Mondial si l’on en restait là. En s’imposant dans la nuit de jeudi à vendredi face à, les Uruguayens auraient quasiment assuré leur participation au Mondial. Dans une campagne plutôt irrégulière pour la sélection de Luis Suarez, l’Uruguay peut s’appuyer sur ses prestations à domicile où elle ne s’est inclinée qu’à deux reprises face aux deux meilleures sélections sud-américaines, l’Argentine et le Brésil. Surtout, la sélection semble s'être relancée avec l'arrivée d'un nouveau sélectionneur. Arrivé en remplacement de Tabarez, Alonso a débuté son mandat de sélectionneur par deux succès sur le Paraguay (1-0) et contre le Venezuela (4-1). Pour cette rencontre importante, le nouveau coach a appelé ses cadres puisque les Godin, Gimenez, Betancur, Valverde, Suarez ou Cavani sont tous présents, tandis que les jeunes Pellistri et Nunez pourraient continuer à augmenter leur temps de jeu avec la Celeste.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Pérou est actuellement barragiste comme il l’avait été avant de se qualifier pour le Mondial 2018.font face à la pression du Chili qui n’accuse que deux points de retard. Les deux dernières rencontres des Péruviens, face à l’Uruguay et le Paraguay, sont déterminantes pour la qualification. Les Incas sont en forme puisqu’ils viennent d’enregistrer trois victoires face à la Bolivie (3-0), le Venezuela (1-2) et la Colombie (0-1) pour un nul à domicile contre l’Equateur (1-1). Cette excellente dynamique a permis aux partenaires du Stéphanois Trauco de remonter à la place de barragiste. Dans cette sélection, on retrouve aussi les Advincula, Yotun, Cueva, Carillo ou Lapadula. En revanche, les expérimentés Farfan et Guerrero ne sont pas du voyage. En plein renouveau et poussé par son public, l’Uruguay devrait prendre le dessus sur le Pérou.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Uruguay Pérou détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !