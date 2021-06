Pronostic Uruguay Paraguay : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América

Le Paraguay résiste à l’Uruguay

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Battu d'entrée par l'Argentine (1-0), l'Uruguay était très mal partie dans cette Copa America. Quart de finaliste du dernier Mondial et de la dernière Copa America, las'est reprise lors des deux derniers matchs avec un nul contre le Chili (1-1) et une victoire face à une Bolivie (2-0), loin du compte dans cette Copa América. En perte de vitesse, l'Uruguay a également connu des débuts poussifs dans les qualifications pour le Mondial 2022. En effet, les hommes d'Oscar Tabarez occupent certes la 4place mais sont à la lutte avec 5 autres formations pour le dernier ticket. Sur cette Copa América, las'appuie sur ses cadres habituels, à savoir Luis Suarez, Edinson Cavani, Diego Godin, Torreira ou Valverde. Lors de la victoire face à la Bolivie, l'ancien Parisien a assuré le résultat de son équipe en lui donnant un avantage de deux buts, tandis que le pistolero de l'Atletico Madrid a lui égalisé contre le Chili.De son côté, le Paraguay est sur la lancée des très bonnes choses qu'il a montré lors des qualifications pour le Mondial. Se montrant très solide, la Albirroja avait débuté par 5 matchs sans la moindre défaite (4 nuls et une victoire) mais avait buté sur un Brésil, en grande forme, lors de la dernière journée disputée. Sur cette Copa América, les hommes de l'ancien Marseillais Eduardo Berizzo ont d'abord dominé la Bolivie (3-1) lors de la 1ière journée, mais se sont ensuite inclinés contre l'Argentine (1-0). En s'imposant face au Chili (2-0) lors de son dernier match, le Paraguay a assuré sa place en quart de finale. Deuxièmes du groupe, les Paraguayens devraient confirmer leurs bonnes dispositions actuelles et tenir tête à une Uruguay décevante.