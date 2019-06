Pronostic Uruguay Japon : Analyse, prono et cotes du match de la Copa América

Un Uruguay solide face au Japon

Vainqueur de la Copa America en 2011, l'Uruguay a moins bien figuré lors des 2 dernières éditions. En 2015, la Celeste a chuté en quarts de finale tandis qu'en 2016, la sélection a été éliminée dès la phase de groupes. Les partenaires du Matador Edinson Cavani ont soif de revanche cet été et ils espèrent réaliser un bon parcours, dans la lignée d'un Mondial réussi (défaite en 1/4 face aux champions du monde français). Lors de la 1journée, les Uruguayens ont fait grosse impression en infligeant une véritable correction à l'Equateur (4-0) grâce notamment à des buts de Cavani et Suarez. Par ailleurs, l'Uruuguay peut se reposer sur ses habituels cadres sur cette Copa América, à savoir le gardien Muslera, les défenseurs Caceres, Laxalt, Gimenez et Godin et les milieux Vecino et Betancur.

En face, la Japon a été invité, avec le Qatar, à participer à cette Copa América. Il s'agit de la 2nde participation de la sélection asiatique à cette compétition après l'élimination subie dès la phase de poules en 1999. Cet été, le Japon a envoyé une équipe privée de la plupart de ses cadres. Ainsi, Nagatomo (Galatasaray), Sakai (OM), Yoshida (Southampton), Kagawa (Besiktas), Haragushi (Hanovre), Inui (Alavés), Makino (Urawa Red Diamonds), Osako (Werder) et Muto (Newcastle) sont tous absents et seuls 3 joueurs comptent plus de 15 sélections. Cela explique sans doute la lourde défaite concédée face au Chili lors de la 1ère journée (0-4). Dans ces conditions, l'Uruguay a les atouts pour dominer un adversaire très amoindri et la solidité défensive de la Celeste laisse penser que les hommes d'Oscar Tabarez peuvent l'emporter sans encaisser de but.