Pronostic Uruguay Équateur : Analyse, prono et cotes du match de la Copa América

L'Uruguay se lance face à l’Équateur !

Éliminé en quarts de finale de la Coupe du monde par la France, l’Uruguay a connu ensuite un passage difficile avec 4 revers de rang. Néanmoins, à l’approche de cette Copa América, laa retrouvé des couleurs avec des victoires sur l'Ouzbékistan, la Thaïlande et le Panama. Lors de ces trois rencontres, les Uruguayens ont marqué au moins à 3 reprises et ont surtout gardé leur cage inviolée. Laest réputée pour sa solidité défensive incarnée par l’axe Giménez-Godín qui officie à l'Atlético. Offensivement, l’Uruguay n’est pas en reste avec Cavani, Suárez ou Stuani. La formation d’Óscar Tabárez est vraiment complète, puisqu'elle dispose d'un milieu de terrain travailleur avec Vecino, Torreira ou Bentancur.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Équateur reste sur 4 matchs sans victoire à l’heure d’attaquer la Copa América. Dans cette sélection, on retrouve le défenseur de Manchester United Antonio Valencia et l’ancienEnner Valencia. Absent du dernier Mondial après une fin d'éliminatoires vraiment difficile (6 défaites sur les 6 dernières journées), l'Équateur n'est pas au niveau de l'Uruguay sur le papier. Pour ce match, nous voyons une Uruguay supérieure s’imposer et lancer idéalement sa Copa América.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Uruguay Équateur encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !