Pronostic Uruguay Equateur : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

L’Uruguay enchaîne face à l’Equateur

Décevante lors de la dernière Copa América avec une élimination survenue dès les quarts de finale face à la Colombie, l'Uruguay s'est désormais focalisée sur la qualification pour le prochain Mondial. La Celeste connaît pour l'instant un parcours avec des hauts, comme lors de son net succès en Colombie (0-3) mais aussi des résultats plus surprenants à l'image de la défaite en Equateur (4-2). Pour ce rassemblement, la sélection uruguayenne est privée de Luis Suarez mais aussi d'Edinson Cavani. Sans ses pistoleros, l'Uruguay se comporte bien puisqu'elle est allée accrocher un nul au Pérou (1-1) avant de dominer une modeste sélection bolivienne (4-2). Ces bonnes performances ont permis à la Celeste de rester à la 4e place des qualifications avec désormais 4 points d'avance sur le premier non qualifié. Un succès ce jeudi face à l'Equateur pourrait permettre aux Uruguayens de prendre un petit matelas d'avance dans l'optique de la qualification. En l'absence de ses deux superstars, l'Uruguay peut compter sur un excellent De Arrascaeta, auteur de 3 buts lors des 2 derniers matchs. Le joueur de Flamengo s'impose comme l'un des meilleurs éléments de la Céleste.

En face, l'Equateur est la belle surprise de ces qualifications. En effet, la Tri est actuellement dans le bon wagon pour le Mondial, en 3e position. Battu d'entrée par l'Argentine (1-0), l'Equateur avait ensuite remporté ses 3 rencontres suivantes face à l'Uruguay (4-2), la Bolivie (2-3) et surtout contre la Colombie (6-1). Lors du rassemblement de juin, les Equatoriens sont passés à côté de leurs matchs avec deux revers face au Brésil et contre le Pérou. En revanche, la Tri s'est reprise la semaine passée en dominant le Paraguay (2-0) et en prenant un point contre le Chili (0-0). Calée en 3e position, la sélection équatorienne compte bien jouer un mauvais tour à des sélections plus huppées comme la Colombie ou le Chili. En confiance et désireuse de prendre sa revanche, l'Uruguay devrait être en mesure de se défaire de l'Equateur à domicile.