Pronostic Uruguay Corée du Sud : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

Nos pronostics pour Uruguay - Corée du Sud

L’Uruguay toujours aussi mordant

La Corée du Sud veut passer un cap

Une Uruguay au complet, Son bien présent

Les compo probables :

L’Uruguay à l’expérience

Depuis le Mondial 2010, l'Uruguay est toujours parvenu à sortir de la phase de groupes pour se hisser au moins en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Demi-finaliste en 2014, la Celeste avait ensuite chuté dès les quarts de finale en Russie, face au futur vainqueur, l’équipe de France (2-0). À la suite de cette élimination, la sélection uruguayenne a vécu un passage à vide, qui peut s’expliquer par le vieillissement des cadres. En effet, les Suárez, Cavani ou Godín commencent à ressentir le poids des années. Entraîneur mythique de cette génération, Óscar Tabárez a été remercié à la suite des résultats décevants de son équipe. Son remplaçant Diego Alonso a apporté un vent de fraîcheur sur la Céleste, qui lui a permis de valider son ticket pour le Qatar, en finissant troisième de son groupe des éliminatoires derrière les 2 cadors que sont le Brésil et l’Argentine. En effet, les Uruguayens avaient signé une excellente dernière ligne droite en remportant leurs 4 derniers matchs des éliminatoires face au Paraguay, le Venezuela, le Pérou et le Chili. Sur sa lancée, l’Uruguay a réalisé une excellente campagne de matchs amicaux avec des victoires contre le Mexique (3-0), le Panama (5-0) et plus récemment contre le Canada (2-0). La seule fausse note de ce passage fut une défaite contre l’Iran (0-1).Bloquée en phase de poules lors des deux dernières Coupes du monde, la Corée du Sud veut tirer son épingle du jeu lors de cette nouvelle édition au Qatar. Tout est possible puisque les partenaires de Heung-min Son sont tombés dans un groupe homogène avec le Portugal, le Ghana et l’Uruguay. Les Sud-Coréens ont décroché leur qualif’ pour ce Mondial en finissant en deuxième position de leur groupe des éliminatoires derrière l’Iran, mais devant les Émirats arabes unis. Le Spurs de Tottenham Son avait été le meilleur buteur de son équipe lors de cette campagne qualificative avec 4 réalisations. Tournée vers la préparation de ce Mondial, la Corée du Sud a disputé de nombreuses rencontres amicales qu’elle a parfaitement négociées, hormis lors de ses revers contre le Brésil (1-5) et le Japon (3-0). Victorieux du Cameroun en septembre (1-0), les Coréens ont terminé leur préparation sur une bonne note avec un succès face à une sélection islandaise loin de son niveau de 2016-18 (1-0).La sélection uruguayenne compte toujours dans ses rangs les Cavani, Suárez, Godín, Muslera ou Coates qui sont pourtant sur la pente descendante. Moins percutants que dans le passé, ces « anciens » sont entourés par des jeunes aux dents longues comme l’incroyable milieu du Real Madrid Federico Valverde impressionnant d’activité. Défensivement, Giménez est devenu le leader de son équipe et avait vu Araujo s’installer à ses côtés. Le joueur du Barça a été sélectionné malgré sa blessure. Sur le front de l’attaque, Suárez rugit moins que par le passé et devrait passer le relais à Darwin Nunez qui commence à trouver son rythme de croisière à Liverpool. En face, la Corée du Sud a eu peur il y a quelques semaines lorsque sa star Heung-min Son est sorti sur blessure face à Marseille en Ligue des champions. Touché à un œil, le Spurs est finalement rétabli pour disputer ce Mondial. À ses côtés, on retrouvera le roc du Napoli Min-Jae Kim, grand artisan de l’excellent début de saison des Partenopei. De plus, la sélection coréenne peut s’appuyer sur les 2 Hwang, Hee-Chan qui évolue à Wolverhampton et Ui-jo passé par Bordeaux.: Sergio Rochet - Godín, Araujo, Giménez, Vina - Valverde, Bentancur, Vecino - Pellistri, Luis Suárez, Nunez.: Seung gyu Kim - Moon-hwan Kim, Min-jae Kim, Kyung-won Kwon, Jin-su Kim - In-Beom Hwang, Son Jun oh - Woo-Yeong Jeong, Jae-Sung Lee, Heung-min Son - Hee-chan Hwang.Pas toujours séduisante, l’Uruguay fait partie de ces nations capables de vous faire déjouer et de vous planter une banderille à la moindre opportunité. Malgré la baisse de régime de ses cadres, la Celeste a vu des jeunes prendre les commandes de l’équipe comme Valverde ou Nunez. En forme lors des dernières rencontres, l’Uruguay devrait trouver la faille face au bloc coréen.