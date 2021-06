Pronostic Uruguay Chili : Analyse, cotes et prono du match de Copa América

Un Chili accrocheur face à l’Uruguay

Profitez d’un 1er pari remboursé de 200€ chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Uruguay - Chili :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour ses débuts dans la Copa América, l’Uruguay s’est incliné face à l’Argentine (1-0). La Céleste a rapidement encaissé un but et n’est pas parvenue à revenir, malgré le retour en sélection de Cavani qui a fini de purger sa suspension. Ce résultat confirme les difficultés actuelles des hommes de Tabárez qui ont connu des débuts délicats lors des éliminatoires pour le Mondial 2022. En effet, l’Uruguay est certes 4de la poule AmSud, mais est à portée du huitième, la modeste Bolivie. Irréguliers, les Uruguayens ont signé deux succès face au Chili et la Colombie dans ces éliminatoires, pour des nuls contre le Paraguay et le Venezuela, et deux défaites face au Brésil et l’Équateur. Huitième-de-finaliste du Mondial 2018, l’Uruguay s’était montré décevant lors de la dernière Copa América avec une élimination dès les quarts de finale par le Pérou. Dans cette sélection, on retrouve les habituels cadres avec Luis Suárez, Edinson Cavani, Muslera, Godín, Giménez, Bentancur, Valverde, Torreira ou Vecino.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Chili a déjà disputé deux rencontres dans cette Copa América, obtenant le nul face à l’Argentine (1-1) lors de la 1journée et en s’imposant ensuite face à la Bolivie (1-0). Avec 4 points au compteur, laest bien partie pour se qualifier pour les quarts de finale et le serait en cas de succès sur l’Uruguay. Malmené par l’Argentine lors du premier match, le Chili a profité d’un penalty marqué en deux temps par Vargas pour prendre un point face à l’adversaire le plus coriace du groupe. Ensuite, les Chiliens ont rapidement pris les commandes face à des Boliviens limités. Largement dominatrice, lan’est cependant pas parvenue à inscrire ce second but libérateur. Le Chili s’appuie sur sa garde habituelle avec Vidal, Vargas, Bravo, Medel ou Isla, mais Alexis Sánchez est blessé pour ce début de Copa América. Bien placé, le Chili semble en mesure d’accrocher un Uruguay qui semble vieillissant.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Uruguay Chili détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !