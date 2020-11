Pronostic Uruguay Brésil : Analyse, prono et cotes du match éliminatoire pour la Coupe du Monde 2022

Le Brésil reste invaincu en Uruguay

L'affiche de cette 4journée de qualifications pour la Coupe du Monde dans la zone Amsud met aux prises l'Uruguay au Brésil. Sur les dernières compétitions internationales, la Celeste a été éliminée lors des quarts de finale de la Coupe du Monde par la France et de la Copa America par le Pérou. Dans le cadre de ces éliminatoires, l'Uruguay a démarré par un succès face au Chili (2-1) avec des réalisations de Suarez et Gomez. Bien partis, les Uruguayens ont connu un revers surprenant en Equateur (4-2), malgré deux nouveaux buts de Luis Suarez. Le nouveau joueur de l'Atlético Madrid s'est de nouveau mis en évidence lors de l'excellente prestation face à la Colombie. Lancée par un but de Cavani qui revenait en sélection, l'Uruguay a surclassé la Colombie (3-0) grâce à son efficacité. De son côté, le Brésil a remporté la dernière Copa America et poursuit sur sa lancée lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. La Seleçao a débuté par une large victoire face à la Bolivie (5-0) et a ensuite enchainé au Pérou (2-4). Lors de la journée précédente, les Brésiliens ont souffert mais ont assuré l'essentiel face au Venezuela (1-0). Bobby Firmino de Liverpool a été l'unique buteur de cette rencontre et permet à sa sélection d'occuper seule la tête de ces qualifications. Convoqué dans un premier temps, malgré sa blessure, Neymar a finalement rejoint Paris pour se soigner. Ce forfait s'ajoute à celui de Philippe Coutinho, également blessé. Invaincu hors match amical depuis sa défaite en 1/4 de finale du mondial russe face à la Belgique, la Seleçao devrait tout de même pouvoir tenir tête à cette sélection uruguayenne en obtenant au moins un nul.