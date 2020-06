Pronostic Union Berlin Paderborn : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

L'Union Berlin enchaîne face à un Paderborn résigné

14e de Bundesliga, l'Union Berlin est néanmoins plus très loin du maintien puisqu'il compte 7 points d'avance sur la zone rouge à 3 journées de la fin. Le club s'est offert un bon bol d'air sur les deux dernières journées, faisant un match nul face à Schalke (1-1) et s'imposant surtout à Cologne ce week-end (1-2).

Au contraire, Paderborn a dit quasiment adieu à ses minces espoirs de maintien en prenant une fessée à domicile par l'un de ses concurrents direct, le Werder de Brême (1-5). Sur ses 3 derniers matchs, la lanterne rouge s'est incliné très largement face au Werder et contre Dortmund (1-6), pour un nul arraché dans les dernières minutes à Leipzig (1-1). Sans doute résigné, Paderborn devrait s'incliner chez un Union Berlin qui doit assurer son maintien.