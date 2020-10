Pronostic Union Berlin Mayence : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Des buts de chaque côté entre l’Union Berlin et Mayence

La 3journée de Bundesliga débute avec un duel de mal classés entre l’Union Berlin et Mayence. Le promu a réalisé une première saison intéressante puisqu'il a fini en 11position avec 10 points d’avance sur la relégation. Les hommes d’Urs Fischer ont lancé ce nouvel exercice par une difficile victoire en Coupe d’Allemagne face à Karlsruhe (1-0 après prolongation). Les Berlinois ont ensuite pris une leçon de réalisme face à Augsbourg (3-1) lors de la 1journée de Bundesliga. L’Union Berlin ne s’est pas découragé et est allé chercher un bon nul à Mönchengladbach (1-1) la semaine passée.chezjusqu’au 7 octobre seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Mayence sort d’une saison difficile, bouclée avec une décevante 13place. Equipe calée habituellement en milieu de tableau, Mayence vit un début délicat. Les partenaires de Mateta s’étaient pourtant logiquement imposés en coupe d’Allemagne face à la modeste formation du TSV Havelse (1-5) avec un triplé de l’ancien lyonnais. Le départ en Bundesliga a, en revanche, été beaucoup plus compliqué avec deux lourdes défaites face à Leipzig (3-1) et contre Stuttgart (1-4). Longtemps blessé la saison passée, l’attaquant français Mateta est, en revanche, l'une des satisfactions de Mayence lors de ce début poussif. Pour cette rencontre, on pourrait encore voir des buts de chaque côté comme lors des 2 premières journées de ces deux équipes.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Union Berlin Mayence détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !