Pronostic Union Berlin Cologne : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Cologne réussit un coup face à l’Union Berlin

La 28journée de Bundesliga s'ouvre vendredi avec une affiche entre deux formations qui réalisent une saison intéressante : l’Union Berlin et le FC Cologne. Les Berlinois sont actuellement en 9position avec 6 points de retard sur les places européennes et 12 d’avance sur la relégation. Performant lors de la 1partie de saison, l’Union marque le pas avec une seule victoire lors des 7 dernières journées disputées. Dernièrement, le club berlinois s’est incliné sur les pelouses de Wolfsbourg (1-0) et du Bayern Munich (4-0), pour un nul contre Stuttgart (1-1). Pour tenter de repartir sur une nouvelle dynamique, l’Union compte sur son buteur nigérian, Awoniyi. Le joueur passé par Liverpool et prêté à de nombreuses reprises, se montre très intéressant cette saison avec 11 buts inscrits, mais lui aussi marque le pas en cette 2e partie de saison (2 buts marqués depuis son retour de la CAN).enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Cologne est plus que jamais dans la course pour les places européennes. 7de Bundesliga, les partenaires d’Anthony Modeste ne sont qu’à 4 points de la 6e place et à 5 du top 4 qui lui permettrait de participer à la Ligue des Champions. Régulier sur cet exercice, le club de Cologne vient de battre le Bayer à Leverkusen (0-1) et de tenir tête au Borussia Dortmund (1-1). Depuis le début de saison, Cologne se montre solide en déplacement où il n’a perdu que 4 fois face à des grosses écuries, le Bayern Munich, Hoffenheim, Dortmund et Leipzig. Excellent depuis l’entame de cet exercice, Anthony Modeste a déjà inscrit 15 buts. Plus constant que son adversaire, le FC Cologne semble en mesure d’accrocher au moins le point du nul à Berlin.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Union Berlin Cologne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !