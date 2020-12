Pronostic Union Berlin Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

L’Union Berlin tient tête à Dortmund

En ouverture de la 13journée de Bundesliga, l'Union Berlin accueille le Borussia Dortmund. Promu l'an passé, le club berlinois s'était tranquillement maintenu en terminant en milieu de tableau. Cette saison, les hommes d'Urs Fischer réalisent un exercice encore meilleur avec une 6place au classement. Depuis le début de saison, l'Union n'a perdu que deux rencontres, une à domicile face à Augsbourg et l'autre en déplacement chez le voisin du Hertha dans le derby. Le club berlinois a réussi de bonnes prestations face aux grosses cylindrées du championnat allemand, à l'image du nul obtenu face au Bayern le week-end dernier (1-1), ou à Mönchengladbach (1-1). Les Bavarois peuvent même s'estimer heureux d'avoir pris un point car les Berlinois ont eu les occasions les plus dangereuses. La saison dernière, Berlin avait surpris le Borussia Dortmund à domicile (3-1) et espère accrocher un résultat semblable qui lui permettrait de passer devant leur adversaire du soir. En milieu de semaine, l'Union a obtenu le point du nul chez une équipe de Stuttgart qui perd également peu (2-2). De son côté, le Borussia Dortmund a décidé de se séparer dimanche de son entraîneur, le Suisse Lucien Favre. L'ancien coach niçois a payé la mauvaise série de résultats de son équipe en championnat. D'un point de vue comptable, le Borussia n'est pourtant pas dans une situation catastrophique, avec seulement 6 points de retard sur le Bayer Leverkusen, leader. De plus, les Marsupiaux se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions où ils affronteront le FC Séville. Le week-end passé, la lourde défaite face à Stuttgart (1-5) a été celle de trop pour Lucien Favre. En effet, le Borussia avait alors seulement remporté un match lors des 5 dernières journées. En milieu de semaine, Marco Reus a permis à son équipe de retrouver les joies de la victoire sur le terrain d'un Werder Brême qui va mal (2-1). L'absence d'Haaland se fait ressentir, le buteur norvégien avait inscrit 10 buts depuis le départ de la saison. A domicile, l'Union Berlin, qui est très solide, devrait accrocher au moins un nul face à un Dortmund qui semble encore convalescent.