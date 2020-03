Pronostic Union Berlin Bayern Munich : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Le Bayern sur sa lancée face à l'Union Berlin

Promu au sein de l'élite cette saison, l'Union Berlin fait bonne impression jusqu'à maintenant et occupe une très honorable 11place en Bundesliga avec un confortable matelas de 8 points d'avance sur la zone rouge. Ce samedi, le club de la capitale s'apprête à disputer un match très compliqué contre le septuple champion d'Allemagne en titre. Par ailleurs, les hommes d'Urs Fischer ne pourront pas compter sur le soutien de leurs supporters ce samedi après-midi.De son côté, le Bayern Munich truste la 1place de la Bundesliga avec 4 unités d'avance sur son plus proche poursuivant. Pas vraiment impériaux durant la 1partie de saison, les Bavarois tournent désormais à plein régime, en atteste leur série en cours de 11 matchs sans défaite en championnat (10 victoires et 1 match nul). Sur ces 10 succès, 9 ont été acquis avec au moins 2 buts d'écart. Malgré le forfait du goleador polonais Lewandowski, le Bayern dispose de suffisamment d'armes offensives (Müller, Gnabry, Coutinho,...) pour l'emporter sans trop de difficultés chez un promu, l'Union Berlin, largement à sa portée.