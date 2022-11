Pronostic Union Berlin Augsbourg : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

L'Union Berlin se relance de suite face à Augsbourg

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Union Berlin Augsbourg :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Surclassé dimanche chez le Bayer Leverkusen (5-0), l'Union Berlin a perdu sa place de leader au profit du Bayern. Dépassé également par Fribourg, le club de la capitale allemande a donc été rétrogradé à la 3place et voudra se relancer directement. Pour cela, les Berlinois peuvent compter sur leur forme exceptionnelle dans leur stade. En effet, l'Union Berlin a remporté ses 6 derniers matchs toutes compétitions confondues, dominant notamment Dortmund et Gladbach en Bundesliga, et Braga en Ligue Europa dont il disputera les 16de finale.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐Alors qu'il avait bien démarré sa saison, Augsbourg se retrouve désormais comme souvent les dernières années en milieu de tableau. 13à l'orée de cette journée, le club bavarois n'a pris que 2 points sur ses 5 dernières rencontres de Bundesliga (2 nuls et 3 défaites), et s'est également fait éliminer de la Coupe d'Allemagne, à domicile par le Bayern Munich (2-5). Ces deux dernières semaines, Augsbourg a perdu à Stuttgart (2-1) et face à Francfort à domicile (1-2). Logiquement, l'Union Berlin pourrait s'imposer à domicile et se relancer face à une équipe en difficultés.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(304€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Union Berlin Augsbourg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !